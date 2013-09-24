普京提醒集安组织成员国警惕叙暴力活动扩散

路透俄罗斯索契9月23日（记者 Alexei Anishchuk） - 俄罗斯总统普京周一提醒集体安全条约组织（集安组织，CSTO）成员国，称伊斯兰武装分子在叙利亚引燃的战争可能向他们的国家扩散。

普京称，在2014年大多数外国作战部队撤离阿富汗后，俄罗斯及其盟国会向塔吉克斯坦提供“更多集体援助”，警戒该国与阿富汗接壤的边境。

俄罗斯曾指责西方国家为了推翻叙利亚阿萨德政权而援助武装分子，但却没有对由此可能产生的后果予以足够重视。

普京对集安组织成员国领导人称，袭击叙利亚政府的武装分子最终可能将战火引向叙利亚和中东以外的地区。

“（在叙利亚的）武装组织并非凭空而出，也不会就地消失，”普京称。

“恐怖主义从一国向另一国扩散是完全真实存在的问题，会直接影响到我们这些国家，”他以内罗毕购物中心致命袭击案为例说道。

“我们正在看到一起可怕的悲剧在肯尼亚上演。依我们判断，武装分子来自别的国家，他们正在犯下可怕且血腥的罪行，”普京在索契召开的集安组织峰会上说。

普京的上述言论，似乎是在警告叙利亚和阿富汗的暴力活动可能扩散。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王凤昌

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