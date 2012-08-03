普京对安南辞去联合特使职务表遗憾

路透莫斯科8月2日电---俄罗斯国际文传电讯社报导称，俄总统普京周四对安南辞去叙利亚危机联合特使感到遗憾，称叙利亚局势是个“悲剧”。

安南周四表示将辞去和平特使职务，理由是对联合国安理会成员国互相指责和目前的僵局感到沮丧。叙利亚国内的武装冲突已经变得愈发血腥。

国际文传电讯社的报导称，普京在伦敦表示：“安南非常值得尊敬，是一位杰出的外交家，也是一位正派的人，所以这真是太遗憾了。但我希望国际社会能够继续努力，结束叙利亚暴力活动。”

俄罗斯与中国曾三次否决西方和阿拉伯国家向安理会提交的关於叙利亚问题的决议草案，使阿萨德政府避免承受不断增加的国际压力。

俄罗斯还表示，俄罗斯将不会支持将提交联合国大会投票表决的一份决议草案，称这是一份不平衡的决议，对阿萨德政府应为暴力负责的指责过重。（完）

编译：靳怡雯 发稿：王凤昌

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