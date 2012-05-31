普京发言人：俄将保持对叙利亚问题的一贯立场

欧盟执委会主席容克提出英国退出后之欧盟改革建议
容克在向欧洲议会提交的“白皮书”中，列出了欧盟未来的五种情境，从基本不做改变，到收缩职责范围至仅监管一个共同市场，直至跨出一大步，集中管理各成员国的主权。
路透莫斯科5月30日电(记者 Gleb Bryanski)---俄罗斯总统普京的发言人佩斯科夫(Dmitry Peskov)周三表示，俄罗斯不考虑改变对叙利亚的立场，任何向俄罗斯施压的企图都“不恰当”。
佩斯科夫对路透表示，在普京周五访问德法期间，俄联邦将继续秉承对叙利亚问题一如既往的立场。
普京将在短暂的德法访问期间会见德国总理默克尔和法国总统奥朗德。这也是他重返总统宝座後首次海外出行的一部分。
叙利亚胡拉镇大屠杀发生後，西方国家敦促俄罗斯放弃支持对叙利亚政府的支持。
当被问及俄罗斯是否面临来自西方国家和阿拉伯国家的压力，要求其改变立场时，佩斯科夫表示：“俄罗斯是一个拥有一以贯之外交政策的国家，任何施压行动都是不合适的。”
他表示，“没有人拥有胡拉镇大屠杀的明确信息，俄罗斯认为，在如此重要时刻任何人都不应该感情用事。”
俄罗斯外长拉夫罗夫表示，叙利亚政府和反对派都需要为叙利亚的杀戮事件负责。（完）
编译：靳怡雯 发稿：王凤昌
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
容克在向欧洲议会提交的“白皮书”中，列出了欧盟未来的五种情境，从基本不做改变，到收缩职责范围至仅监管一个共同市场，直至跨出一大步，集中管理各成员国的主权。
路透伦敦3月1日 - 英国首相特雷莎·梅(Theresa May)周三在上议院遭遇挫败，上议院投票要求政府变更退欧计划，表示唯有特雷莎·梅承诺保障欧盟公民的权利，方能启动退欧谈判。
路透巴黎3月1日 - 法国保守派候选人、前总理菲永周三表示，将在法国总统大选中“奋战到底”，尽管财务丑闻越演越烈；菲永的竞选活动也遭遇新的挫折--一位高级助理辞职，一个政党也停止对他的支持。