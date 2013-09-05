俄派导弹巡洋舰前往地中海--报道

(本文由路透中文网编译提供)

路透莫斯科9月4日 - 俄罗斯国际文传电讯社（Interfax）周三援引一位军方消息人士的话报道称，俄罗斯派遣“莫斯科”号（Moskva）导弹巡洋舰前往东地中海，以接管俄罗斯海军在该地区的行动。与此同时，美国正在对叙利亚可能实施的军事打击做准备。

美国总统奥巴马呼吁对叙利亚实施有限军事打击，以对该国总统阿萨德可能使用化学武器进行惩罚。奥巴马已在国会赢得重要议员的支持。

“莫斯科”号将接管俄罗斯海军在该地区的行动，俄罗斯波罗的海舰队的一艘驱逐舰和黑海舰队的一艘护卫舰将加入“莫斯科”号。

“‘莫斯科’号巡洋舰正在驶往直布罗陀海峡，大约在10天内进入东地中海，届时该舰将成为驻扎在该地的俄海军舰队集群的指挥舰，”上述消息人士称。

俄罗斯国防部上周称，将派遣包括“莫斯科”号在内的战舰前往地中海地区，但称这属于例行军事部署。(完)