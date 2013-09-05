俄派导弹巡洋舰前往地中海--报道

标题新闻：美国总统特朗普称新签署的两个贸易行政令将为美国制造业实现伟大复苏奠定基础
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(本文由路透中文网编译提供)
路透莫斯科9月4日 - 俄罗斯国际文传电讯社（Interfax）周三援引一位军方消息人士的话报道称，俄罗斯派遣“莫斯科”号（Moskva）导弹巡洋舰前往东地中海，以接管俄罗斯海军在该地区的行动。与此同时，美国正在对叙利亚可能实施的军事打击做准备。
美国总统奥巴马呼吁对叙利亚实施有限军事打击，以对该国总统阿萨德可能使用化学武器进行惩罚。奥巴马已在国会赢得重要议员的支持。
“莫斯科”号将接管俄罗斯海军在该地区的行动，俄罗斯波罗的海舰队的一艘驱逐舰和黑海舰队的一艘护卫舰将加入“莫斯科”号。
“‘莫斯科’号巡洋舰正在驶往直布罗陀海峡，大约在10天内进入东地中海，届时该舰将成为驻扎在该地的俄海军舰队集群的指挥舰，”上述消息人士称。
俄罗斯国防部上周称，将派遣包括“莫斯科”号在内的战舰前往地中海地区，但称这属于例行军事部署。(完)
编译：侯雪苹 发稿：程芳
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