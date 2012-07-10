俄监管机构称暂停向叙利亚交运武器

路透莫斯科7月9日电（记者 Thomas Grove）---俄罗斯媒体周一援引该国武器交易监管部门高管的报导称，尽管叙利亚问题仍未得到解决，俄罗斯将停止向叙运送战斗机或其他新武器。

俄罗斯国际文传电讯社（Interfax）报导，俄联邦军事技术合作局副局长Vyacheslav Dzirkaln在伦敦范堡罗航展上对记者称：“叙利亚局势依然不稳，（俄罗斯）将停止向那里运输新武器。”

拒绝向叙利亚进一步运送武器或是俄罗斯迄今采取的疏远叙利亚总统阿萨德的最强烈举措。

此举还意味着会作废高达40亿美元的采购合同，当中包括今年交货的战斗机和防空系统采购交易。

在记者进行电话联系时，俄罗斯联邦军事技术合作局发言人未对Dzirkaln的言论予以证实。路透已就此提出书面问题并等待回复。

美国白宫发言人Erin Pelton称，此举若能获得证实，将属於一个正面发展。

“请留意俄罗斯当局是否证实此事。如果俄罗斯的确有意停止向叙利亚销售武器，则值得称赞，这是其向阿萨德政权发出的一个强有力的信号，”她说。

俄罗斯垄断武器出口商Rosoboronexport未对Dzirkaln所言发表评论。俄罗斯新闻社（RIA）也对此事进行了报导。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王凤昌

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