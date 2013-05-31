美俄及联合国官员下周召开涉叙会议

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
(本文由路透中文网编译提供)
路透莫斯科5月30日 - 联合国及美国官员周四称，俄罗斯、美国和联合国官员将于下周召开会议，为美俄努力促成的叙利亚和平会议做准备。
“我们可以证实的是美国、俄罗斯和联合国官员将于2013年6月5日在日内瓦举行三方会议，就美俄倡议的涉叙国际会议做进一步准备，”联合国发言人在声明中说道。
美国国务院发言人Jen Psaki称，俄罗斯外长拉夫罗夫同美国国务卿克里上周通过会谈敲定了上述会议。
出席会议的将有美国副国务卿谢尔曼（Wendy Sherman）、美国代理助理国务卿Beth Jones、联合国和阿盟叙利亚问题特使卜拉希米（Lakhdar Brahimi）、以及联合国负责政治事务的副秘书长费尔特曼（Jeffrey Feltman）。
俄罗斯官方通讯社RIA报导称，俄罗斯副外长波格丹诺夫（Mikhail Bogdanov）也将出席会议。
拉夫罗夫和克里5月7日曾表示，他们会设法尽快让叙利亚政府和反对派代表共同参加和平会议。和平会议的日期尚未确定。（完）
编译：侯雪苹 发稿：程芳
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。