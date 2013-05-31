美俄及联合国官员下周召开涉叙会议

(本文由路透中文网编译提供)

路透莫斯科5月30日 - 联合国及美国官员周四称，俄罗斯、美国和联合国官员将于下周召开会议，为美俄努力促成的叙利亚和平会议做准备。

“我们可以证实的是美国、俄罗斯和联合国官员将于2013年6月5日在日内瓦举行三方会议，就美俄倡议的涉叙国际会议做进一步准备，”联合国发言人在声明中说道。

美国国务院发言人Jen Psaki称，俄罗斯外长拉夫罗夫同美国国务卿克里上周通过会谈敲定了上述会议。

出席会议的将有美国副国务卿谢尔曼（Wendy Sherman）、美国代理助理国务卿Beth Jones、联合国和阿盟叙利亚问题特使卜拉希米（Lakhdar Brahimi）、以及联合国负责政治事务的副秘书长费尔特曼（Jeffrey Feltman）。

俄罗斯官方通讯社RIA报导称，俄罗斯副外长波格丹诺夫（Mikhail Bogdanov）也将出席会议。

拉夫罗夫和克里5月7日曾表示，他们会设法尽快让叙利亚政府和反对派代表共同参加和平会议。和平会议的日期尚未确定。（完）