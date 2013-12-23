俄外长称西方让阿萨德下台的立场日趋谨慎

路透莫斯科12月20日 -俄罗斯外长拉夫罗夫接受RIA通讯社采访时称，西方国家的外交官越来越多的认为，与叙利亚总统阿萨德被伊斯兰武装分子推翻相比，让其继续掌权是更好的选择。

“一些西方同行在私下会议和公开言论中都谈到这种想法……与叙利亚被恐怖分子接管相比，阿萨德继续掌权对该国的威胁相对较小，”拉夫罗夫在周五发表的采访中说道。

俄罗斯在叙利亚内战期间一直是阿萨德的最重要支持国，曾在联合国安理会阻止过西方试图谴责或推动阿萨德下台的努力。

俄罗斯称没有试图支持阿萨德，但也不能将阿萨德下台作为和平举动的前提条件。

拉夫罗夫称，伊斯兰武装分子在叙利亚战场取得的进展，正在推动西方国家改变对阿萨德的立场。

他还称，叙利亚陷入“圣战分子和恐怖分子在该国的影响力快速增长、夺取领土并立即在该国建立伊斯兰法律”的局势。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王凤昌

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