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时事要闻 | 2013年 6月 8日 星期六 10:41 BJT

联合国拒绝俄参与戈兰高地维和提议

路透联合国/莫斯科6月7日（记者 Louis Charbonneau/Alissa de Carbonnel） - 联合国周五表示，不能接受俄罗斯提出的派兵替换奥地利驻戈兰高地（Golan Heights）维和部队的提议，原因是以色列同叙利亚的协议禁止安理会常任理事国参加联合国观察员部队任务。

联合国对俄罗斯总统普京周五提出的上述议题表示感谢。奥地利此前表示，随着叙利亚战事恶化，该国将撤回本国驻戈兰高地的维和部队。

奥地利称，鉴于叙利亚政府军与反对派力量在边境地带的严重冲突，该国将撤回驻戈兰高地的维和人员。联合国驻戈兰高地负责监督叙以停火的维和部队共有1,000人，其中奥地利维和人员约为380人。

俄罗斯是叙利亚政府的长期盟友，并是后者的武器供应国。

联合国发言人内西尔基（Martin Nesirky）称，联合国在这个时候不可能接受俄罗斯的提议。

“我们对俄罗斯联邦提出向戈兰高地派军的考虑表示感谢，”他对记者说。

“但是，根据叙利亚同以色列的脱离接触协定及协议，安理会常任理事国不能参加联合国脱离接触观察员部队（UNDOF），”内西尔基说道。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王凤昌

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