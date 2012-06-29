俄罗斯称阿萨德去留应由叙人民决定

韩国检方增加对三星集团领导人李在镕的起诉指控
路透首尔2月17日 - 韩国特别检察官办公室表示，三星集团领导人李在镕除了先前涉嫌行贿的罪名，检方计划增加更多起诉指控。李在镕之前已被指控在政府2015年支持三星两家关联公司合并案中涉嫌行贿。
路透莫斯科6月28日电（记者 Gabriela Baczynska）---俄罗斯周四称，国际社会关於叙利亚冲突的对话应该寻求一种政治过渡机制，但不应决定叙利亚总统阿萨德是否该被排除在可能的联合政府以外。
俄罗斯外长拉夫罗夫表示，周六在日内瓦举行的会议将讨论联合国特使安南提出的过渡计划，将为叙利亚开始国内对话设定条件，但是“不应该预设对话内容”。
当在记者会上被问及俄罗斯能否接受阿萨德被排除在权利之外时，拉夫罗夫称，叙利亚新政府的组建应该由叙利亚人民决定，不应是外界强加的。
“我们不支持也不能支持任何形式的外部干预。阿萨德的命运也在此之列，必须由叙利亚人民自己决定。”拉夫罗夫说道。
拉夫罗夫的评论看起来为俄罗斯接受阿萨德下台打开了大门，如果参加过渡谈判的各方都同意阿萨德下台。
叙利亚反对派表示，除非安南的计划明确要求联合政府成立前阿萨德下台，否则他们将反对该计划。（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
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路透首尔2月17日 - 韩国特别检察官办公室表示，三星集团领导人李在镕除了先前涉嫌行贿的罪名，检方计划增加更多起诉指控。李在镕之前已被指控在政府2015年支持三星两家关联公司合并案中涉嫌行贿。
路透台北2月17日 - 禽流感疫情恐扩大，台湾农委会宣布17日零时起至24日上午零时为止，家禽禁止移动七天，同时自17日中午12时起至2月24日中午12时止，家禽屠宰场也休宰七天。
“我认为...我们无法在未来24个月内就英国退欧安排达成一致、以及(确立)英国与欧洲大陆间的全面关系，”他在一次会议的间隙发表讲话指出。