俄罗斯：叙利亚政府同意参加和谈

美国导弹袭击令叙利亚空军基地遭到严重破坏--俄新社
路透莫斯科4月7日 - 俄新社周五引述叙利亚Shayrat空军基地一位工作人员的报道称，美国巡航导弹的打击对该基地造成“严重”破坏。
路透莫斯科5月24日 - 俄罗斯周五称，叙利亚政府已经同意参加由俄罗斯和美国提议的国际和平会议，并指责破坏和平努力的行为。
“叙利亚政府表达了准备好参加国际会议的意愿，从而寻找政治解决途经。”俄罗斯外交部发言人Alexander Lukashevich说道。
叙利亚副外长Faisal Mekdad周三在莫斯科完成会谈后称，叙利亚政府将很快决定是否参会。会议的目的是让叙利亚政府和反对派的代表进行和谈。
Lukashevich指出，5月15日联合国大会通过的称赞反对派并谴责政府军的决议“本质上推动（反对派）拒绝谈判”。（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
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