俄罗斯：叙利亚政府同意参加和谈

路透莫斯科5月24日 - 俄罗斯周五称，叙利亚政府已经同意参加由俄罗斯和美国提议的国际和平会议，并指责破坏和平努力的行为。

“叙利亚政府表达了准备好参加国际会议的意愿，从而寻找政治解决途经。”俄罗斯外交部发言人Alexander Lukashevich说道。

叙利亚副外长Faisal Mekdad周三在莫斯科完成会谈后称，叙利亚政府将很快决定是否参会。会议的目的是让叙利亚政府和反对派的代表进行和谈。

Lukashevich指出，5月15日联合国大会通过的称赞反对派并谴责政府军的决议“本质上推动（反对派）拒绝谈判”。（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。