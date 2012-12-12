俄罗斯对美国承认叙利亚反对派联盟表示惊讶

菲律宾另一轮矿场审查将覆盖勒令关闭及暂停业务的矿场--财长
路透马尼拉3月3日 - 菲律宾财政部长多明戈斯(Carlos Dominguez)周五称，对菲律宾矿场的另一轮审查最初将覆盖已被该国环保部长勒令关停的23座矿场，以及另外五座被暂停业务的矿场。
路透莫斯科12月12日 - 俄罗斯周三对美国承认叙利亚反对派联盟是叙利亚人民的合法代表感到惊讶，称此举与寻求叙利亚政治过渡的努力背道而驰。
俄罗斯外长拉夫罗夫表示，华府承认叙利亚全国联盟意味其押注反对派联盟会以武力击败阿萨德政府。（完）
编译：靳怡雯 发稿：王凤昌
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路透马尼拉3月3日 - 菲律宾财政部长多明戈斯(Carlos Dominguez)周五称，对菲律宾矿场的另一轮审查最初将覆盖已被该国环保部长勒令关停的23座矿场，以及另外五座被暂停业务的矿场。
环境和自然资源部副部长Maria Paz Luna对记者表示，“这不仅是环境和自然资源部必须考虑的选项之一，也是整个政府必须考虑的一个选项。”(完)
路透苏黎世3月2日 - 瑞士信贷对全球最富有人士的放款增加，将有助于其对财富管理的大举押注得到回报。