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时事要闻 | 2012年 12月 12日 星期三 17:54 BJT

俄罗斯对美国承认叙利亚反对派联盟表示惊讶

路透莫斯科12月12日 - 俄罗斯周三对美国承认叙利亚反对派联盟是叙利亚人民的合法代表感到惊讶，称此举与寻求叙利亚政治过渡的努力背道而驰。

俄罗斯外长拉夫罗夫表示，华府承认叙利亚全国联盟意味其押注反对派联盟会以武力击败阿萨德政府。（完）

编译：靳怡雯 发稿：王凤昌

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