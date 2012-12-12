俄罗斯对美国承认叙利亚反对派联盟表示惊讶

英国议员称特雷莎·梅产业新计划缺乏长期思维 或重犯旧错
路透伦敦3月3日 - 多名英国议员表示，英国新的产业战略缺乏长期思维，有可能会犯与先前失败计划相同的错误。今年稍早英国公布了为本国经济退出欧盟而准备的产业战略新计划。
路透莫斯科12月12日 - 俄罗斯周三对美国承认叙利亚反对派联盟是叙利亚人民的合法代表感到惊讶，称此举与寻求叙利亚政治过渡的努力背道而驰。
俄罗斯外长拉夫罗夫表示，华府承认叙利亚全国联盟意味其押注反对派联盟会以武力击败阿萨德政府。（完）
编译：靳怡雯 发稿：王凤昌
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路透华盛顿3月2日 - 美国司法部长塞申斯(Jeff Sessions)周四表示，他将不参与任何有关俄罗斯干预2016年总统大选指控的调查。但他坚称，他未披露去年与俄罗斯大使会面一事，并没有任何过错。
路透巴黎3月2日 - 法国保守派总统候选人菲永(Francois Fillon)的支持率周四进一步下滑。上日有报道指出，他因不当使用公共资金的指控而面临正式调查。