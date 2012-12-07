美俄将寻求解决叙问题的“创造性”方案--联合国特使

路透都柏林12月6日电（记者 David Brunnstrom/Conor Humphries）---联合国叙利亚问题特使卜拉希米（Lakhdar Brahimi）周四称，俄罗斯和美国将寻找一个“创造性”方案以解决叙利亚问题。卜拉希米在此之前与美国国务卿希拉里和俄罗斯外长拉夫罗夫举行了会谈。

卜拉希米上述言论表明，主要大国在叙利亚问题上可能重新进行协作。卜拉希米是在都柏林出席欧洲安全与合作组织（OSCE）会议间隙与希拉里和拉夫罗夫举行的会谈。

但官员的声明依然保持谨慎基调。

美国国务院一位高官称，会谈“重点就如何实际支持（叙利亚）政治过渡进行了建设性磋商”。

该官员称，接下来的举措是卜拉希米与美俄高官“在未来几天”举行会谈，以“商讨推进此事的具体事宜”。

卜拉希米称：“我们已就必须继续合作、寻找创造性方案以便能让（叙利亚）问题得到控制并有望开始解决达成了共识。”

希拉里在都柏林与拉夫罗夫举行了双边会谈，卜拉希米亦单独会见了拉夫罗夫，之後三人共同出席了OSCE会议。此後，希拉里还与卜拉希米进行了短暂会谈。

俄罗斯一位资深议员兼普京的盟友周四在莫斯科称，叙利亚政府已无力履行政府职能。这似乎是俄罗斯试图疏远叙利亚总统阿萨德的迹象之一。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王燕焜

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