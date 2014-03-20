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时事要闻 | 2014年 3月 20日 星期四 10:03 BJT

俄称美国决定关闭叙利亚驻美使领馆令人失望

路透莫斯科3月19日 - 俄罗斯外交部周三称，美国决定关闭叙利亚驻华盛顿的大使馆和其他城市的领事馆，“令人担忧和失望”。

最近几个月美俄因乌克兰问题关系日趋恶化，这影响了两国就叙利亚问题达成和平协议的努力。（完）

编译：程芳 发稿：王凤昌

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