俄警告西方勿对叙利亚采取单边行动

路透贝鲁特8月21日电---俄罗斯周二警告西方国家勿对叙利亚采取单边行动，而周一美国总统奥巴马威胁称，若叙利亚政府动用化学或生物武器，或者哪怕是大批转移这类武器，将面临“严重後果”。

俄罗斯外长拉夫罗夫在与中国外交官员会面後称，中俄两国坚持“需严格遵守国际法，不允许违反”。

拉夫罗夫此番表态，进一步揭示主要国家间在叙利亚问题上的分歧。

叙利亚副总理贾米尔（Qadri Jamil）在与拉夫罗夫会面後称，西方国家是在找借口干预叙利亚。

叙利亚在上月首次承认拥有化学或生物武器，并称若遭外国袭击，可能动用这些武器。（完）

编译：朱淑珍 发稿：张家伟

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