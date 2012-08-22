俄警告西方勿对叙利亚采取单边行动

美日韩三国磋商限制朝鲜为武器计划筹集资金
路透华盛顿2月27日 - 美国、韩国和日本发表联合声明称，三国高级官员周一在华盛顿就进一步限制朝鲜为其武器计划筹集资金进行了磋商。
路透贝鲁特8月21日电---俄罗斯周二警告西方国家勿对叙利亚采取单边行动，而周一美国总统奥巴马威胁称，若叙利亚政府动用化学或生物武器，或者哪怕是大批转移这类武器，将面临“严重後果”。
俄罗斯外长拉夫罗夫在与中国外交官员会面後称，中俄两国坚持“需严格遵守国际法，不允许违反”。
拉夫罗夫此番表态，进一步揭示主要国家间在叙利亚问题上的分歧。
叙利亚副总理贾米尔（Qadri Jamil）在与拉夫罗夫会面後称，西方国家是在找借口干预叙利亚。
叙利亚在上月首次承认拥有化学或生物武器，并称若遭外国袭击，可能动用这些武器。（完）
编译：朱淑珍 发稿：张家伟
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