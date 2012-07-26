俄罗斯：叙利亚称化学武器已获保护

四分之一投资者预计未来一年至少有一国退出欧元区--调查
路透柏林2月28日 - 周二公布的调查显示，越来越多的投资者预计欧元区将在未来数月失去至少一个成员国，蔓延风险料比2012/13年债务危机高峰期间更甚。
路透莫斯科7月25日电---俄罗斯副外长加季洛夫(Gennady Gatilov)在接受俄塔社(Itar-Tass)采访时称，俄罗斯已经获得叙利亚政府的“有力保证”，即该国化学武器库的安全获得“充分保护”。
叙利亚外交部发言人杰哈德·马克迪希(Jihad Makdissi)周一承认，叙利亚拥有化学武器，西方国家和以色列担心，随着阿萨德政府的日渐没落，这些武器或落入激进武装组织之手。（完）
编译：靳怡雯 发稿：王凤昌
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路透首尔2月28日 - 韩国特别检察官办公室周二称，将以行贿、挪用公款等罪名起诉三星集团领导人李在镕及其他四名三星高管。周二是特别检察官办公室对总统朴槿惠亲信干政丑闻进行调查的最后一天。
路透首尔2月28日 - 据日本共同社报导，朝鲜一位外交官周二抵达北京进行会谈，这是去年6月以来朝鲜对中国首次如此高级别的访问。此前中国根据联合国制裁规定，暂停从朝鲜进口煤炭。