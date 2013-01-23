俄罗斯从叙利亚撤侨77人

马克龙在法国大选电视辩论中舌战勒庞 调查显示其政治纲领最被看好
路透巴黎4月5日 - 法国中间派总统候选人马克龙保持领先优势，周二夜间他在电视辩论中与对手玛琳娜·勒庞(Marine Le Pen)就欧洲问题展开激烈辩论。此时距总统大选仅剩19天。
路透莫斯科1月23日（记者 Thomas Grove） - 数十名撤离叙利亚的俄罗斯侨民已于周三回到国内，他们虽逃离了叙利亚内战，但又对返回俄罗斯后的前途难料感到担心。
“叙利亚自由军日渐逼近。我们已没钱、没电、没水，”尤尼斯（Natasha Yunis）在谈及反抗力量朝叙利亚首都逼近时说道。尤尼斯与她的叙利亚丈夫结婚后在大马士革安家，经营着一家美容院。
“一枚炸弹在我家附近爆炸……孩子们都藏了起来。情况当然很恐怖，”约60岁的尤尼斯说。
自叙利亚冲突发生以来，俄罗斯一直都是该国总统阿萨德的主要支持者。但上个月媒体援引俄罗斯负责中东事务大使的话称，反抗力量可能会击败阿萨德，俄罗斯正在准备撤侨计划以备不测。
俄罗斯已安排两架航班从叙利亚撤侨77人，这两架航班均已于周三抵达莫斯科。
这一撤侨行动是俄罗斯可能在为阿萨德倒台作准备的最强信号，但俄罗斯政府坚称，该行动并非从叙利亚大规模撤离俄罗斯公民的开始。
57岁的奥马尔（Alfred Omar）从俄罗斯紧急事务部走出来时称，俄罗斯的政策已开始危及在叙利亚的本国侨民。奥马尔是叙利亚人，娶了一位俄罗斯妻子，说话时他的下嘴唇在发抖。
“那里（叙利亚）对俄罗斯人来说很危险。如果叙利亚自由军发现谁是俄罗斯人，就会立即将他们斩首，因为他们被视为阿萨德政权的支持者，”他说道。
俄罗斯紧急事务部发言人称，俄罗斯没有安排更多航班撤侨。俄罗斯曾表示该国对叙利亚的政策没有改变。（完）
编译：侯雪苹 发稿：张家伟
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