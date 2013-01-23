俄罗斯从叙利亚撤侨77人

金属期市：伦敦期铜上涨，锌镍追随钢铁价格涨势
路透墨尔本4月5日 - 伦敦期铜周三上涨，因中国从假日中返回，在亮丽的全球制造业报告激励下而买进，同时锌及镍价追随钢铁价格涨势。
(本文由路透中文网编译提供)
记者/Thomas Grove
路透莫斯科1月23日 - 数十名撤离叙利亚的俄罗斯侨民已于周三回到国内，他们虽逃离了叙利亚内战，但又对返回俄罗斯后的前途难料感到担心。
“叙利亚自由军日渐逼近。我们已没钱、没电、没水，”尤尼斯（Natasha Yunis）在谈及反抗力量朝叙利亚首都逼近时说道。尤尼斯与她的叙利亚丈夫结婚后在大马士革安家，经营着一家美容院。
“一枚炸弹在我家附近爆炸……孩子们都藏了起来。情况当然很恐怖，”约60岁的尤尼斯说。
自叙利亚冲突发生以来，俄罗斯一直都是该国总统阿萨德的主要支持者。但上个月媒体援引俄罗斯负责中东事务大使的话称，反抗力量可能会击败阿萨德，俄罗斯正在准备撤侨计划以备不测。
俄罗斯已安排两架航班从叙利亚撤侨77人，这两架航班均已于周三抵达莫斯科。
这一撤侨行动是俄罗斯可能在为阿萨德倒台作准备的最强信号，但俄罗斯政府坚称，该行动并非从叙利亚大规模撤离俄罗斯公民的开始。
57岁的奥马尔（Alfred Omar）从俄罗斯紧急事务部走出来时称，俄罗斯的政策已开始危及在叙利亚的本国侨民。奥马尔是叙利亚人，娶了一位俄罗斯妻子，说话时他的下嘴唇在发抖。
“那里（叙利亚）对俄罗斯人来说很危险。如果叙利亚自由军发现谁是俄罗斯人，就会立即将他们斩首，因为他们被视为阿萨德政权的支持者，”他说道。
俄罗斯紧急事务部发言人称，俄罗斯没有安排更多航班撤侨。俄罗斯曾表示该国对叙利亚的政策没有改变。（完）
编译：侯雪苹 发稿：张家伟(完)
路透墨尔本4月5日 - 伦敦期铜周三上涨，因中国从假日中返回，在亮丽的全球制造业报告激励下而买进，同时锌及镍价追随钢铁价格涨势。
路透台北4月5日 - 台湾股市周三收高1.41%，中止连六日收黑格局。分析师称，亚洲股市今日普遍上扬， 再加上鸿海 股价受财报利多带动大涨，使得大盘重拾涨升动能，终场以日高点作收。 他们指出，在经过清明长假后，多头势力重新集结再度挑战万点关卡，不过逢高仍见获利了结卖压，且中 美首脑峰会即将召开，指数是否能在近日站上万点大关，仍有待观察。 台湾加权股价指数 收高1.41%,至9,949.48点；今日成交初值 为1,240.76亿台币，上交 易日修正后为1,040.67亿。 〞我是觉得要等到5月季报公布后，因为第一季是淡季且有汇损疑虑。〞兆丰投顾一不愿具名分析师说。 他认为，纵使今日台股价量齐扬，但毕竟中美首脑峰会即将召开，市场观望气氛将逐渐浓厚，且下周美国 就要迈入财报周，都可能是造成无法正式站上万点关卡的障碍。 全球代工大厂--鸿海今日股价大幅收高7.69%，因该公司公布第四季净利687亿台币，季增98.54%。 分
东证股价指数几近持平报1,504.66点，JPX-日经400指数微涨0.05%报13,470.70点。(完) (编译 王洋; 审校 高琦)