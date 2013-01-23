俄罗斯从叙利亚撤侨77人

(本文由路透中文网编译提供)

记者/Thomas Grove

路透莫斯科1月23日 - 数十名撤离叙利亚的俄罗斯侨民已于周三回到国内，他们虽逃离了叙利亚内战，但又对返回俄罗斯后的前途难料感到担心。

“叙利亚自由军日渐逼近。我们已没钱、没电、没水，”尤尼斯（Natasha Yunis）在谈及反抗力量朝叙利亚首都逼近时说道。尤尼斯与她的叙利亚丈夫结婚后在大马士革安家，经营着一家美容院。

“一枚炸弹在我家附近爆炸……孩子们都藏了起来。情况当然很恐怖，”约60岁的尤尼斯说。

自叙利亚冲突发生以来，俄罗斯一直都是该国总统阿萨德的主要支持者。但上个月媒体援引俄罗斯负责中东事务大使的话称，反抗力量可能会击败阿萨德，俄罗斯正在准备撤侨计划以备不测。

俄罗斯已安排两架航班从叙利亚撤侨77人，这两架航班均已于周三抵达莫斯科。

这一撤侨行动是俄罗斯可能在为阿萨德倒台作准备的最强信号，但俄罗斯政府坚称，该行动并非从叙利亚大规模撤离俄罗斯公民的开始。

57岁的奥马尔（Alfred Omar）从俄罗斯紧急事务部走出来时称，俄罗斯的政策已开始危及在叙利亚的本国侨民。奥马尔是叙利亚人，娶了一位俄罗斯妻子，说话时他的下嘴唇在发抖。

“那里（叙利亚）对俄罗斯人来说很危险。如果叙利亚自由军发现谁是俄罗斯人，就会立即将他们斩首，因为他们被视为阿萨德政权的支持者，”他说道。

俄罗斯紧急事务部发言人称，俄罗斯没有安排更多航班撤侨。俄罗斯曾表示该国对叙利亚的政策没有改变。（完）