沙特外长：对安南和平计划失去信心

英国议员称特雷莎·梅产业新计划缺乏长期思维 或重犯旧错
路透伦敦3月3日 - 多名英国议员表示，英国新的产业战略缺乏长期思维，有可能会犯与先前失败计划相同的错误。今年稍早英国公布了为本国经济退出欧盟而准备的产业战略新计划。
路透吉达6月5日电---沙特外长费萨尔(Saud al-Faisal)周二表示，海湾阿拉伯国家已不再指望安南的和平计划能够结束叙利亚危机。
费萨尔王子还呼吁联合国安理会将安南的和平计划置于联合国宪章第七章之下，後者规定联合国可授权使用武力。安南的和平计划呼吁通过谈判结束叙利亚危机。
他在沙特红海城市吉达表示：“我们已经不再指望在这一框架内(和平计划)达成解决方案。”
“联合国安理会有责任采取适当措施确保该计划立即执行，包括依据联合国宪章第七章采取行动。”
叙利亚政府军未理会安南有关双方停火的呼吁，反对派力量周一也表示不再遵守此前作出的停火承诺。（完）
编译：靳怡雯 发稿：王凤昌
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