独家：沙特开出优厚条件换取俄罗斯减少支持阿萨德

路透安曼/多哈8月7日（记者 Khaled Yacoub Oweis/Amena Bakr） - 中东消息人士和西方外交人士周三称，沙特向俄罗斯提出了包括大规模购买军火和承诺不挑战俄罗斯天然气销售在内的经济鼓励条件，以换取俄罗斯减少对叙利亚总统阿萨德的支持。

他们指出，沙特情报机构负责人班达尔·本·苏尔坦亲王上周在莫斯科与俄罗斯总统普京会谈时提出了上述提议。

在叙利亚内战期间，俄罗斯在武器和外交上一直支持阿萨德。如果俄罗斯的立场转变，则会消除联合国安理会涉及叙利亚行动的一大障碍。

接近沙特的叙利亚反对派消息人士称，班达尔亲王提出的条件包括购买高达150亿美元的俄罗斯军火，并承诺海湾天然气不会对俄罗斯作为欧洲天然气主要供应国的地位构成威胁。

这些消息人士指出，作为交换条件，沙特希望俄罗斯减少对阿萨德的强力支持，同意不对今后的安理会涉叙决议投反对票。

一位熟悉此事的海湾消息人士证实班达尔亲王确实提议从俄罗斯购买大量军火，但会谈没有确定具体的金额。

一位接近沙特的黎巴嫩政客称，班达尔与普京的会谈持续了四个小时。“会谈成果令沙特深受鼓舞，”该消息人士称。

路透尚未联系到普京发言人Dmitry Peskov就此置评，也没有联系到沙特外交部官员对此发表评论。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王燕焜

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