沙特称叙利亚人应拥有“自卫”能力

中国全国人大任命何立峰为发改委主任、钟山为商务部部长
路透北京2月24日 - 新华社官方微博新华视点周五报导，十二届全国人大常委会第二十六次会议周五下午经表决，决定任命何立峰为国家发展和改革委员会主任、张军为司法部部长、钟山为商务部部长。
路透利雅得7月29日电---沙特阿拉伯称，叙利亚人应该拥有保护自己抵御政府攻击的能力，但是拒绝就该国帮助在土耳其建立秘密联络中心援助叙利亚反对派的报导予以直接置评。
消息人士周五告知路透，沙特、土耳其和卡塔尔在土耳其东南部城市阿达纳建立了一个中心，为反对派叙利亚自由军（Free Syrian Army）提供通讯和武器方面的帮助。
“沙特的立场众所周知，希望对叙利亚人民提供资金和人道援助，如果国际社会不能保护叙利亚人民，至少帮助他们获得保护自己的能力。”沙特外交部发言人周六在书面回复路透提问时称。
“叙利亚政府进口和使用了各种武器打击和压迫叙利亚人民，战争很残酷，仿佛是对待外敌，而不是对待手无寸铁的人民。”
消息人士称，阿达纳中心是在沙特副外长Abdulaziz bin Abdullah访问土耳其时建议成立的。
不过沙特外交部发言人表示，Abdulaziz并未出访过土耳其。（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
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