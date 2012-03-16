叙利亚危机进入第二年 政府军加强攻势

路透贝鲁特3月16日电（记者 Crispian Balmer）---叙利亚危机进入第二年，该国政府军在北部省份伊德利卜（Idlib）加强军事攻势，导致1,000名难民越境涌入土耳其。

据叙利亚人权观察组织（Syrian Observatory for Human Rights），伊德利卜又有45名平民丧生，其中23名死者双手被绑在背後，另有五名逃兵被杀。

针对叙利亚流血冲突以及难民的持续涌入，土耳其表示可能支持在叙利亚境内建立一个“缓冲地带”，此举或将激怒叙利亚当局。

沙特通讯社（Saudi Press Agency，SPA）援引海湾阿拉伯国家合作委员会（GCC）秘书长扎耶尼（Abdullatif al-Zayani）的声明称，海合会有四个成员国宣布关闭他们驻叙利亚的大使馆，以抗议该国对反抗运动的暴力镇压。

科威特、阿曼、阿联酋和卡塔尔将关闭驻叙利亚大使馆。此前，海合会另外两个成员国沙特和巴林已於周三宣布关闭驻叙大使馆。

叙利亚官方媒体宣布，政府军已经清除了伊德利卜市的“武装恐怖分子”，以示他们打击反抗力量取得进展。（完）

编译：侯雪苹 发稿：张家伟

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