以色列称被斩首美国记者兼具以色列国籍

路透耶路撒冷9月4日（记者 Dan Williams） - 以色列周四称，之前阻止国内媒体报导被斩首美国记者索特罗夫(Steven Sotloff)兼具以色列国籍的消息，目的是降低索特罗夫面临的风险。

“伊斯兰国”本周发布索特罗夫被斩首的视频，称这是对美国空袭作出的报复。在白宫证实视频真实性后，他兼具美国、以色列双重国籍的消息被公开。

以色列外长利伯曼（Avigdor Lieberman）称，索特罗夫2005年移居至以色列，以色列政府在他被拘押后没多久，注意到了他的双重国籍身份。

他对以色列一电视台说：“管制部门下了封口令，要求媒体不得报导他具有以色列国籍的消息。我们并就整件事与美国保持密切接触，包括伊斯兰国武装和记者索特罗夫的事宜。”

以色列军方管制部门可阻止媒体发布可能不利于国家安全的报导。

但被问及以色列是否曾试图营救索特罗夫时，利伯曼未作正面回答，他只是说：“美国和欧洲都曾作过营救人质们的努力，但遗憾的是，没能成功。”

专家称，根据以色列法律，如果本国公民持他国护照前往叙利亚等敌国，则回国后可能被起诉。若在敌国被拘押，以色列政府不必采取行动争取其归国。

一名以色列高官告诉路透，他没听说政府有过营救索特罗夫的努力。索特罗夫去年在叙利亚被绑架。

这名要求匿名的高官说：“但我知道一点，他本不该去这种地方的。”

索特罗夫曾为以色列数家媒体供稿。

以色列周三正式宣布，认定“伊斯兰国”不合法。（完）

编译：朱淑珍 发稿：程芳

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