以色列称被斩首美国记者兼具以色列国籍

《全球汇市》欧元受欧元区通胀数据带动上涨，美元兑日圆跳涨
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
(本文由路透中文网编译提供)
记者 Dan Williams
路透耶路撒冷9月4日 - 以色列周四称，之前阻止国内媒体报导被斩首美国记者索特罗夫(Steven Sotloff)兼具以色列国籍的消息，目的是降低索特罗夫面临的风险。
“伊斯兰国”本周发布索特罗夫被斩首的视频，称这是对美国空袭作出的报复。在白宫证实视频真实性后，他兼具美国、以色列双重国籍的消息被公开。
以色列外长利伯曼（Avigdor Lieberman）称，索特罗夫2005年移居至以色列，以色列政府在他被拘押后没多久，注意到了他的双重国籍身份。
他对以色列一电视台说：“管制部门下了封口令，要求媒体不得报导他具有以色列国籍的消息。我们并就整件事与美国保持密切接触，包括伊斯兰国武装和记者索特罗夫的事宜。”
以色列军方管制部门可阻止媒体发布可能不利于国家安全的报导。
但被问及以色列是否曾试图营救索特罗夫时，利伯曼未作正面回答，他只是说：“美国和欧洲都曾作过营救人质们的努力，但遗憾的是，没能成功。”
专家称，根据以色列法律，如果本国公民持他国护照前往叙利亚等敌国，则回国后可能被起诉。若在敌国被拘押，以色列政府不必采取行动争取其归国。
一名以色列高官告诉路透，他没听说政府有过营救索特罗夫的努力。索特罗夫去年在叙利亚被绑架。
这名要求匿名的高官说：“但我知道一点，他本不该去这种地方的。”
索特罗夫曾为以色列数家媒体供稿。
以色列周三正式宣布，认定“伊斯兰国”不合法。（完）
编译：朱淑珍 发稿：程芳
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
* 强于预期的欧元区通胀数据提振欧元 * 黄金势将连跌第二周，周线下跌1.3% * 钯金升至两年高位831.50美元 * 美联储将在5月2-3日召开政策会议 路透纽约/伦敦4月28日 - 金价周五上涨，因强于预期的欧元区通胀 数据提振欧元兑美元上升，全球股市从周三创下的纪录高位回落，因担心 全球贸易。 欧元兑美元升向五个半月高位，因市场认为欧元区经济数据向欧洲央 行最早在6月收紧刺激政策施加压力，从而提振美元计价的黄金价格。 1842 GMT，现货金 涨0.3%至每盎司1,266.9美元，4月势将收高 1.5%。 美国6月期金 收涨0.2%，报每盎司1,268.30美元。 “现在对黄金来说，1,300美元较1,100美元更有看头，”ING分析师H amza Khan说。 “美元进一步下跌，加之围绕朝鲜的行动增增加，可能是为金价上涨 设定基调的情景。” 不过，黄金本周周线跌幅将可能是七周来最大，因对朝鲜半岛的担忧 有所
5月原糖期货收高5.7%，报16.04美分，该合约在收盘时到期，收盘价格较7月合约贴水0.09美分，较周四贴水0.26美分大幅收窄。