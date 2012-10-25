美国称未向叙利亚反对派提供“毒刺”导弹

美国众议院民主党领袖呼吁司法部长塞申斯辞职
路透华盛顿3月1日 - 美国众议院民主党领袖佩洛希(Nancy Pelosi)周三呼吁司法部长塞申斯(Jeff Sessions)辞职。华盛顿邮报之前报导称，塞申斯未披露他在特朗普就任美国总统前与俄罗斯驻美大使的两次会面。
路透华盛顿10月24日电（记者 Phil Stewart/Andrew Quinn）---美国周三称，没有向叙利亚反对派武装提供“毒刺”（Stinger）导弹，似在质疑俄罗斯所谓的美国制造的地对空导弹已落入反对派手中。
“毒刺”导弹可能被用来对付叙利亚总统阿萨德的战机和直升飞机。叙利亚危机发生以来，已有逾3.2万人丧生。
与去年利比亚危机不同，西方国家似乎无意武装叙利亚反对派，因担心武器可能落入伊斯兰武装份子手中。
俄罗斯武装力量总参谋长尼古拉·马卡罗夫（Nikolai Makarov）称，俄军方获悉，叙反对派“拥有便携式导弹发射器，包括美国生产的‘毒刺’”。
美国国防部长帕内塔在五角大楼对记者表示，“我肯定不知道我们在那个地区在提供这种导弹。”
美国国务院发言人纽兰（Victoria Nuland）称，美国没有向反对派武装提供致命性援助，包括“毒刺”导弹。她并称，未来美国也不会这麽做。
当被问及“毒刺”通过第三方到了反对派手中的可能性时，她说道，“如果俄罗斯有‘毒刺’落入反对派手中的证据，我们倒想看看。”（完）
编译：程芳 发稿：王凤昌
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