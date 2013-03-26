叙利亚反对派获阿盟席位 请求美国对抗阿萨德空中力量

路透多哈3月26日（记者 Sami Aboudi/Yara Bayoumy） - 叙利亚反对派领导人哈蒂柏（Moaz Alkhatib）周二首次在阿盟峰会上获得叙利亚代表席位，称美国应该使用“爱国者”导弹来保护叙利亚反对派占领的地区免遭阿萨德的空中力量的打击。

哈蒂柏称，他已请求美国国务卿克里让美国军队使用“爱国者”地对空导弹来帮助防御反对派控制的叙利亚北部地区。

叙利亚反对派几乎没有武器可以对付阿萨德的武装直升机和战机。

哈蒂柏称，美国应在帮助结束叙利亚危机问题上发挥更大作用，并指责阿萨德政府拒绝结束该危机。

“我已请求克里先生将‘爱国者’导弹的覆盖范围扩展至叙利亚北部，他承诺将对此进行研究，”哈蒂柏称。他话中的“爱国者”导弹指的是去年北约向土耳其部署的“爱国者”导弹。

“我们仍在等待北约就保护人民生命作出决定，不是进行战斗，而是保护生命，”他说道。

卡塔尔埃米尔是叙利亚反对派的坚定支持者，他请求其他阿拉伯国家领导人邀请叙利亚反对派联盟代表叙利亚正式出席该峰会。

在开幕式上，卡塔尔埃米尔哈马德敦促联合国安理会停止叙利亚人民所遭受的压迫和镇压，停止流血冲突，并让那些应为这些罪行负责的人接受国际法庭审判。（完）

编译：程芳 发稿：王凤昌

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