叙利亚政府准备与武装组织谈判--部长

路透贝鲁特2月18日 - 叙利亚民族和解事务部部长海德尔（Ali Haidar）周一称，政府准备与反对派武装组织谈判，这是政府首次提出与反对派武装直接谈判。叙利亚政府一直将其称为恐怖分子。

海德尔并非阿萨德政府核心决策圈成员，不清楚其评论是否反映政策的显着变化。

叙利亚总统阿萨德1月曾表示，不会与所谓的叛国者或“西方的玩偶”谈判。

国际外交僵局妨碍了有效的干预。

对主要反对派联盟提出的会谈建议，叙利亚政府尚未给出正式回应。海德尔上周表示，政府并未收到谈判邀请。

“政府和我个人都将无例外地与国内外的反对派组织会面，”海德尔周一在议会会议上说道。

“总统曾表示，我们将尝试与所有政治上反对我们的人谈判，甚至是那些使用武力的人，我们必须进行尝试，”他说道，但未给出细节。（完）

编译：李富强 发稿：程芳

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