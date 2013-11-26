叙利亚和平会谈将于1月22日在日内瓦举行

路透日内瓦11月25日(记者 Stephanie Nebehay) -联合国周一表示，围绕叙利亚问题的国际和平会议将在1月22日开始。这将是叙利亚阿萨德政府与寻求推翻阿萨德的反对派的首次直接对话。

联合国秘书长潘基文表示，会议旨在就双方可接受的过渡政府以及西方国家与俄罗斯去年6月起草的和平计划中的其他要素达成一致。

联合国叙利亚问题特使卜拉希米(LakhdarBrahimi)在日内瓦的新闻发布会上表示：“这是实现和平的良机，不应该错过。”

叙利亚人和外交人士非常清楚结束叙利亚危机将是困难重重。

近日伊朗与美国和其他主要国家就其核项目达成一致。伊朗是阿萨德的地区盟友。

目前还不清楚伊朗是否会参加会议，也不清楚谁将代表叙利亚反对派出席会议，但美国官员对伊朗将参与和谈表示质疑。

美国总统奥巴马的发言人表示：“前方还存在很多挑战，没有人应低估其中的困难。”

“美国一直明确表示，对叙利亚冲突不会采取军事解决方案。”（完）

编译：靳怡雯 发稿：程芳

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