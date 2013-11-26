叙利亚和平会谈将于1月22日在日内瓦举行

英国脱欧有条件 但并非无法挽回--欧洲议会
路透布鲁塞尔3月29日 - 欧洲议会周三称，英国脱欧可以挽回，但若英国脱欧应先结清账单，而且要想与欧盟讨论新的贸易协议，要先保障公民权益。
路透日内瓦11月25日(记者 Stephanie Nebehay) -联合国周一表示，围绕叙利亚问题的国际和平会议将在1月22日开始。这将是叙利亚阿萨德政府与寻求推翻阿萨德的反对派的首次直接对话。
联合国秘书长潘基文表示，会议旨在就双方可接受的过渡政府以及西方国家与俄罗斯去年6月起草的和平计划中的其他要素达成一致。
联合国叙利亚问题特使卜拉希米(LakhdarBrahimi)在日内瓦的新闻发布会上表示：“这是实现和平的良机，不应该错过。”
叙利亚人和外交人士非常清楚结束叙利亚危机将是困难重重。
近日伊朗与美国和其他主要国家就其核项目达成一致。伊朗是阿萨德的地区盟友。
目前还不清楚伊朗是否会参加会议，也不清楚谁将代表叙利亚反对派出席会议，但美国官员对伊朗将参与和谈表示质疑。
美国总统奥巴马的发言人表示：“前方还存在很多挑战，没有人应低估其中的困难。”
“美国一直明确表示，对叙利亚冲突不会采取军事解决方案。”（完）
编译：靳怡雯 发稿：程芳
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路透布鲁塞尔3月29日 - 欧洲议会周三称，英国脱欧可以挽回，但若英国脱欧应先结清账单，而且要想与欧盟讨论新的贸易协议，要先保障公民权益。
路透伦敦3月29日 - 英国首相特雷莎·梅周三表示，英国已正式启动退欧进程。 特雷莎·梅对议会表示，“第50条款已启动，这与英国人民的愿望一致，英国将脱离欧盟，” 她称，在退出条款外，未来英国将寻求与欧盟建立伙伴关系。(完) (编译 于春红; 审校 王洋)
3月29日(周三)--英国驻欧盟大使Tim Barrow在大约下午1:30(1130GMT)从大使馆来到欧洲理事会大楼，递交特雷莎·梅的签名信，通知欧盟英国要退出。在伦敦，特雷莎·梅将在议会发表讲话。