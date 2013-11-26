叙利亚和平会谈将于1月22日在日内瓦举行

欧洲金融：巴黎欧洲金融市场协会5月将赴美路演，以吸引企业落户
代表法国商业和金融界的行业组织--巴黎欧洲金融市场协会(Paris Europlace)在周四发布的3月内刊中称，5月22和23日将分别在波士顿和纽约举行路演，以说服美国金融公司选择巴黎作为在欧洲的落脚点。
(本文由路透中文网编译提供)
路透日内瓦11月25日 - 联合国周一表示，围绕叙利亚问题的国际和平会议将在1月22日开始。这将是叙利亚阿萨德政府与寻求推翻阿萨德的反对派的首次直接对话。
联合国秘书长潘基文表示，会议旨在就双方可接受的过渡政府以及西方国家与俄罗斯去年6月起草的和平计划中的其他要素达成一致。
联合国叙利亚问题特使卜拉希米(Lakhdar Brahimi)在日内瓦的新闻发布会上表示：“这是实现和平的良机，不应该错过。”
叙利亚人和外交人士非常清楚结束叙利亚危机将是困难重重。
近日伊朗与美国和其他主要国家就其核项目达成一致。伊朗是阿萨德的地区盟友。
目前还不清楚伊朗是否会参加会议，也不清楚谁将代表叙利亚反对派出席会议，但美国官员对伊朗将参与和谈表示质疑。
美国总统奥巴马的发言人表示：“前方还存在很多挑战，没有人应低估其中的困难。”
“美国一直明确表示，对叙利亚冲突不会采取军事解决方案。”（完）
编译：靳怡雯 发稿：程芳
代表法国商业和金融界的行业组织--巴黎欧洲金融市场协会(Paris Europlace)在周四发布的3月内刊中称，5月22和23日将分别在波士顿和纽约举行路演，以说服美国金融公司选择巴黎作为在欧洲的落脚点。
路透台北3月31日 - 台湾货币市场4月提存期资金预期变化因素摘要如下： **宽松因素： --央行存单到期共4兆(万亿)8,408.3亿台币： 4/05 5,306.5亿台币 4/06 2,878亿台币 4/07 1,442.5亿台币 4/10 1,402亿台币 4/11 925亿台币 4/12 827.5亿台币 4/13 7,192亿台币 4/14 1,132.5亿台币 4/17 4,018.5亿台币 4/18 2,079.5亿台币 4/19
* 顺应市场资金情况，大行下调拆款利率 * 短票利率大致持稳，主要在0.40-0.41% * 投信资金尾盘涌入，RP利率有望下调 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 罗两莎 路透台北3月30日 - 台湾银行间短率周四略走跌。资金调度人士表示，今天市场资金续 呈宽松状态，大型银行顺应市场资金情势，适度下调拆款利率，对票券商两周拆款自0.43% 下调至0.41%。 他们表示，目前市场资金依旧很多，尤其是外商银行更是普遍多钱，为去化剩余资金， 外银跨月利率甚至压低到0.18-0.20%；但额度不多需求亦不振。 〞钱还是多啊，但没有什么需求啊，只有外商打来丢钱的电话。〞一大型银行资调人员 说。 另一大型银行资调人员亦指出，今天市场上钱还是很多，惟无新增的需求，仅到期续做 ，利率则顺应市场资金情势适度往下调。 两位大型票券商资调人员均称，市场钱还很多，大型银行亦略下调拆款利率，两周做在 0.40-0.41%间。 本地时间17:37