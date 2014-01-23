俄外长称叙利亚冲突双方承诺举行直接谈判

路透瑞士蒙特勒1月22日 -俄罗斯外长拉夫罗夫在周三涉叙国际会议结束后称，叙利亚冲突双方代表表示他们将在周五举行直接谈判。拉夫罗夫还称冲突双方应当先从建立信任开始谈判。

拉夫罗夫敦促叙利亚反对派及其海外支持者，不要把关注焦点只放在叙利亚领导人的更迭问题上。拉夫罗夫还称，他周三与叙利亚外长穆阿利姆（Walid al-Moualem）和叙利亚反对派领导人杰尔巴（Ahmed Jarba）举行了会谈。

在会谈中，杰尔巴要求叙利亚政府代表签署一项关于交权的国际计划。穆阿利姆则坚称总统阿萨德不会向外部势力的要求屈服。

“为了确保谈判不会崩裂--有必要对双方代表施以影响，这样才不会发生谈崩的情况，”拉夫罗夫称。

“关键是启动这一进程。”他称，叙利亚冲突双方之间的谈判预计耗时一周左右，暂停休整后再进行第二轮谈判。

拉夫罗夫指出，联合国、俄罗斯和美国正在寻求就叙利亚冲突双方交换囚犯达成协议，包括制定可能交换囚犯的名单。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王琛

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。