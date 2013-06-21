联合国：美俄下周将举行叙利亚问题会谈

路透日内瓦6月21日 - 联合国发言人Corinne Momal-Vanian周五称，美国和俄罗斯高级官员下周二将在日内瓦会见联合国叙利亚问题特别代表普拉希米，讨论和平会议事宜。

“任何对话、任何磋商谈判都是正面的信号。”该发言人在日内瓦对记者表示。

旨在结束叙利亚冲突的国际和平会议不太可能在8月份以前举行，此前俄罗斯总统普京与其他八国集团（G8）领导人在叙利亚过渡政府性质问题上出现分歧。

支持叙利亚反对派的“叙利亚之友”国家外长们将于周六在卡塔尔会面，探讨帮助反政府武装--叙利亚自由军保卫北部城市阿勒颇的方法。（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

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