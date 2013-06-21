联合国：美俄下周将举行叙利亚问题会谈

英国首相特雷莎·梅将公布收回立法自主权的计划
路透伦敦3月26日 - 英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)周四将拿出政府如何恢复该国立法自主权的计划，公布一份结束“欧盟议员至高权力”的详细文件。
路透日内瓦6月21日 - 联合国发言人Corinne Momal-Vanian周五称，美国和俄罗斯高级官员下周二将在日内瓦会见联合国叙利亚问题特别代表普拉希米，讨论和平会议事宜。
“任何对话、任何磋商谈判都是正面的信号。”该发言人在日内瓦对记者表示。
旨在结束叙利亚冲突的国际和平会议不太可能在8月份以前举行，此前俄罗斯总统普京与其他八国集团（G8）领导人在叙利亚过渡政府性质问题上出现分歧。
支持叙利亚反对派的“叙利亚之友”国家外长们将于周六在卡塔尔会面，探讨帮助反政府武装--叙利亚自由军保卫北部城市阿勒颇的方法。（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
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路透德国辛德尔芬根3月25日 - 德国财政部长朔伊布勒(Wolfgang Schaeuble)获得所属保守党支持，将参加9月的联邦选举。朔伊布勒为德国处理欧元区危机与希腊纾困计划的关键人物。
路透伦敦3月26日 - 英国首相特雷莎·梅周一将大力加强与苏格兰的团结，利用一次访问国际援助人员的机会说明，若英国上下齐心，将无坚不摧。