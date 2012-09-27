人权组织称周三叙利亚300人丧生

中国最高法原副院长奚晓明一审被判无期徒刑--天津二中院
路透北京2月16日 - 天津市第二中级人民法院周四称，最高人民法院原副院长奚晓明因受贿罪被判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产；对奚晓明受贿所得财物及其孳息予以追缴，上缴国库。奚晓明当庭表示服判，不上诉。
路透贝鲁特9月27日电---叙利亚人权观察组织（Syrian Observatory for Human Rights）称，周三一天，叙利亚冲突导致逾300人丧生。
在联合国举行会晤的世界各国领导人对叙利亚暴力活动的持续表达了担忧，但在针对该国冲突应作何反应上陷入僵局。叙利亚人权观察组织称，叙利亚危机爆发以来已有3万人丧生。
叙利亚人权观察组织位於英国，通过活动人士监测叙利亚境内的暴力活动。该组织周四发布的报告称，大马士革附近农村地区有55人丧生，其中至少40人似乎死於大马士革东南部al-Dhiyabia镇的蓄意枪击。
其他活动人士称，阿萨德部队的“大屠杀”导致al-Dhiyabia镇多达107人死亡。活动人士发布的视频显示，用毯子裹着的血迹斑斑的尸体排成多排，似乎都为男性，年龄有20几岁的，也有老人。
叙利亚人权观察组织还称，在反对力量对大马士革一处军事指挥中心的炸弹袭击以及接下来的枪战中，有14人丧生。
随着反阿萨德的斗争更为军事化，以及阿萨德更多地使用武力镇压反抗运动，叙利亚暴力形势恶化。阿萨德力量定期对反对力量据点实施空袭和轰炸。（完）
编译：张家伟 发稿：王燕焜
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