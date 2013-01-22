叙利亚反对派内部分歧妨碍组建过渡政府

路透伊斯坦布尔/贝鲁特1月21日（记者 Khaled Yacoub Oweis/Oliver Holmes） - 叙利亚反对派领导人周一称，他们未能组建过渡政府以管辖反对派控制的区域。这对试图推翻阿萨德统治的反对派造成打击。

因为反对派无法统一以及世界大国支持互相对立的阵营，解决叙利亚危机的政治努力基本上停步不前。

叙利亚全国联盟代表周末在伊斯坦布尔举行会议，会上联盟内部各派分歧明显。

“这对反抗阿萨德的革命是一个重大打击。”一名参加会议的反对派领导人匿名表示。

消息人士称，会议仍在进行，叙利亚全国联盟领袖Moaz Alkhatib却飞往卡塔尔，为过渡政府寻求资金援助。

叙利亚全国联盟在声明中称，一个五人委员会将在未来10天内提出组建政府的方案。（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

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