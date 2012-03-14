叙危机一周年 政府军逐步收复失地

路透贝鲁特3月14日电(记者 Erika Solomon/Oliver Holmes)---叙利亚政府军周三在收复伊德利卜(Idlib)和德拉(Deraa)方面取得进展，在叙利亚危机爆发一周年之际，加大了对反抗力量的打击力度。

联合国和阿盟联合特使安南表示，他已经收到叙利亚政府就他提出的和平提议的答复，并希望叙方作进一步澄清。

安南的发言人艾哈迈德·法齐(Ahmad Fawzi)在日内瓦发表声明称：“鉴於当前严峻的和悲惨的状况，每个人都必须意识到，时间是最重要的。”安南将在周五向联合国安理会汇报情况。

到3月15日，叙利亚危机将满一年，再加上迄今外交努力的无效，叙利亚军队似乎正在占据上风。

政府军本周已经控制了一些反对派据点，并对其他据点发起了多次攻击，已将反抗力量逐出了西北部城市伊德利卜，并向南部城市德拉派遣了最多130辆坦克和装甲车。

一名德拉市民说：“他们正在打击起义的诞生地。”

德拉毗邻约旦，也是一年前率先起义反抗阿萨德的地区之一。

这位自称穆罕默德的市民称，“房屋遭受了枪炮、榴弹和的火箭弹的攻击。”

根据叙利亚人权观察组织(Syrian Observatory for Human Rights)的消息，周三共有13名平民和七名反叛人员在德拉丧生。（完）

编译：靳怡雯 发稿：王凤昌

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