叙危机一周年 政府军逐步收复失地

韩国特别检察官称获得对三星领导人李在镕的更多不利证据
路透首尔2月15日 - 韩国特别检察官办公室周三称，在决定申请对三星集团领导人李在镕的逮捕令之前，该办公室已增加对他的指控，包括隐藏犯罪所得。
路透贝鲁特3月14日电(记者 Erika Solomon/Oliver Holmes)---叙利亚政府军周三在收复伊德利卜(Idlib)和德拉(Deraa)方面取得进展，在叙利亚危机爆发一周年之际，加大了对反抗力量的打击力度。
联合国和阿盟联合特使安南表示，他已经收到叙利亚政府就他提出的和平提议的答复，并希望叙方作进一步澄清。
安南的发言人艾哈迈德·法齐(Ahmad Fawzi)在日内瓦发表声明称：“鉴於当前严峻的和悲惨的状况，每个人都必须意识到，时间是最重要的。”安南将在周五向联合国安理会汇报情况。
到3月15日，叙利亚危机将满一年，再加上迄今外交努力的无效，叙利亚军队似乎正在占据上风。
政府军本周已经控制了一些反对派据点，并对其他据点发起了多次攻击，已将反抗力量逐出了西北部城市伊德利卜，并向南部城市德拉派遣了最多130辆坦克和装甲车。
一名德拉市民说：“他们正在打击起义的诞生地。”
德拉毗邻约旦，也是一年前率先起义反抗阿萨德的地区之一。
这位自称穆罕默德的市民称，“房屋遭受了枪炮、榴弹和的火箭弹的攻击。”
根据叙利亚人权观察组织(Syrian Observatory for Human Rights)的消息，周三共有13名平民和七名反叛人员在德拉丧生。（完）
编译：靳怡雯 发稿：王凤昌
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