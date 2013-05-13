土耳其呼吁国际社会对叙采取行动

路透土耳其雷罕里5月12日（记者 Jonathon Burch） - 土耳其指责与叙利亚情报部门有关系的组织在土耳其边境城市雷罕里（Reyhanli）发动了汽车炸弹袭击，并导致46人丧生。土耳其周日还表示，现在是全世界对阿萨德政府采取行动的时候了。

雷罕里繁华的购物街区周六遭遇两起汽车炸弹袭击，令人们更加担心叙利亚内战将殃及邻国。

叙利亚政府否认与袭击有关，但是土耳其外长达武特奥卢（Ahmet Davutoglu）称，发动袭击的是一个“原马克思主义恐怖组织”，与阿萨德政府有联系。

“是国际社会一道对叙利亚政府采取行动的时候了，”他在访问柏林期间召开的记者会上表示。

土耳其总理埃尔多安（Tayyip Erdogan）晚些时候在土耳其发表电视讲话称：“我们不会失去冷静，不会背离常识，不会掉进他们设计的陷阱。”

他还表示：“无论是谁针对土耳其，早晚都要付出代价。”（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

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