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路透中文国际短讯 | 2012年 10月 4日 星期四 14:33 BJT

叙利亚炮弹导致五名土耳其人丧生 土耳其予以还击

周三土耳其炮弹击中叙利亚境内的目标，此前来自叙利亚境内的炮弹导致五名土耳其公民丧生。北约呼吁叙利亚立即停止“侵略行为”。土耳其将叙利亚炮弹击中土耳其南部边境城市Akcakale一处住宅的行为称为“最後一根稻草”，随後予以回击。图为土耳其警察营救被叙利亚炮弹炸伤的同事。路透

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