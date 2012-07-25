土耳其周三将关闭所有土叙边境

美国退出TPP损害信心 呼吁美方关注美中关系--BBC访李显龙
路透新加坡3月1日 - 新加坡总理李显龙表示，美国退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)伤害外界对美国政策的信心，他呼吁美方“聚焦”与中国的关系。
路透伊斯坦布尔7月25日电---土耳其海关与贸易部官员对路透表示，土耳其同叙利亚的所有边境将自周三起全部关闭，以回应日益恶化的安全形势。
过去一周来，叙利亚反对派已夺取了叙利亚多个边境的控制权。
土耳其关闭边境将中断土叙两国间的车辆通行。叙利亚危机爆发以来，大量叙利亚难民通过走私路线越境进入土耳其。
上月叙利亚军方击落一架土耳其军事飞机，令两国紧张关系加剧。
上述未具名官员称，周三的行动将关闭目前土叙间仍开放的Cilvegozu、Oncupinar和Karkamis边境。
该官员表示，海关与贸易部长Hayati Yazici将在0800 GMT（北京时间1600）宣布这一决定。（完）
编译：程芳 发稿：张家伟
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