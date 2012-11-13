边界名存实亡 叙战火烧到土耳其

中国上周报告H7N9病例69例死亡八人 近三天疫情呈下降趋势--卫计委
路透北京2月16日 - 中国国家卫生计生委最新表示，上周（2017年2月6日-2月12日），全国报告H7N9病例69例，其中死亡八人；最近三天，全国疫情呈现下降趋势。专家预测，最近一段时间，中国内地仍将有H7N9散发病例报告。
路透土耳其CEYLANPINAR 11月12日电（记者 Jonathon Burch）---来自叙利亚的炮火不断越过边境落在土耳其境内，当地的一些男子虽然意识到有危险，却在好奇心的驱使下仍挤在屋顶上观看。
“这场战争不只发生在叙利亚，眼下战火已烧到了土耳其，烧到了Ceylanpinar。边界算什麽，如今已不再有边界了，”26岁的Ahmet Kayakiran说道，他家的混凝土屋顶随着炮弹落地而震动着。
叙利亚危机已持续20个月，随着战火逐渐迫近，居住在边境对面土耳其村镇里的民众们目睹着这一切，但却束手无策。
离叙利亚战火最近的显然是Ceylanpinar镇。该镇在奥斯曼帝国（Ottoman）统治时期曾是一个完整的小镇，一战後被一分为二，一部分划归给土耳其，另一部分划归为法国属地，之後归属了独立的叙利亚。
尽管政府当局限制边境两侧的民众穿越，但亲朋好友们却经常隔着边境的铁丝网相互问候，就如同邻里之间隔着後院栅栏聊天一样。
但如今，在铁丝网附近逗留已是危险重重。Kayakiran的叔叔阿里（Mehmet Ali）回忆起了战火究竟离自己有多近的情景，当时他在家门外给边境那边的一个朋友打电话。
“我想知道他还活着没，刚把电话放在耳边，就有子弹打中了右边的一处牌子，”他指的是他家房屋墙壁上钉着的一个路牌。
有些人就不那麽幸运了。Ceylanpinar镇有两人被来自叙利亚的流弹打伤，当中包括一名胸部中弹的少年。
土耳其警方已警告孩子们不要在边境围栏附近玩耍，附近的学校也从上周开始停课，当局周一还用广播敦促附近的民众切勿外出。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王凤昌
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