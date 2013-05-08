土耳其谴责以色列对叙利亚发动空袭

菲律宾东南外海发生规模6.1级地震--美国地质调查局
路透4月10日 - 美国地质调查局(USGS)公布，周一菲律宾东南外海发生规模6.1级地震。 目前没有伤亡报告。 该地震发生在棉兰老岛南岛General Santos的东南以东236公里处。(完) (编译 于春红; 审校 王洋)
路透安卡拉5月7日 - 土耳其总理埃尔多安（Tayyip Erdogan）周二谴责以色列空袭大马士革附近的目标，称空袭给了叙利亚政府掩盖杀戮的机会。
“以色列对大马士革发动的空袭完全不可接受。没有根据和借口可以用来原谅这种行动。”埃尔多安在其所在执政党的议会会议上说道。
“空袭是向阿萨德及非法的叙利亚政府拱手递上机会。利用以色列袭击作为借口，阿萨德试图掩盖在巴尼亚斯（Banias）的大屠杀。”巴尼亚斯是叙利亚港口城市，反对派活动人士称，周末叙利亚政府军至少在那里杀害了62人。
以色列官员称，周五和周日的空袭无意于影响叙利亚内战，只是为了阻止黎巴嫩真主党武装获得伊朗导弹。
伊朗驻联合国代表Mohammad Khazaee向联合国提出控诉，称空袭是“挑衅和无端的”。
“没有什么能够证明对一个主权国家使用武力和进行攻击是正当行为，侵略者必须对其行为引发的任何后果负责。这种行为应该受到责备，而且不合法，因其威胁到地区和国际和平与安全。”Khazaee写道。（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透4月10日 - 美国地质调查局(USGS)公布，周一菲律宾东南外海发生规模6.1级地震。 目前没有伤亡报告。 该地震发生在棉兰老岛南岛General Santos的东南以东236公里处。(完) (编译 于春红; 审校 王洋)
路透首尔4月10日 - 韩国当局表示，中国最高核问题特使及韩国周一同意，如果朝鲜实行核试验或试射洲际弹道导弹，将采取强烈措施。
路透首尔/东京4月10日 - 一名中国特使周一抵达韩国，将讨论朝鲜越来越不听劝阻的武器发展计划；在此同时，各界担忧朝鲜可能准备好进行新一轮核试验之际，一美国海军攻击舰队正前往此一地区。