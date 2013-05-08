土耳其谴责以色列对叙利亚发动空袭

路透安卡拉5月7日 - 土耳其总理埃尔多安（Tayyip Erdogan）周二谴责以色列空袭大马士革附近的目标，称空袭给了叙利亚政府掩盖杀戮的机会。

“以色列对大马士革发动的空袭完全不可接受。没有根据和借口可以用来原谅这种行动。”埃尔多安在其所在执政党的议会会议上说道。

“空袭是向阿萨德及非法的叙利亚政府拱手递上机会。利用以色列袭击作为借口，阿萨德试图掩盖在巴尼亚斯（Banias）的大屠杀。”巴尼亚斯是叙利亚港口城市，反对派活动人士称，周末叙利亚政府军至少在那里杀害了62人。

以色列官员称，周五和周日的空袭无意于影响叙利亚内战，只是为了阻止黎巴嫩真主党武装获得伊朗导弹。

伊朗驻联合国代表Mohammad Khazaee向联合国提出控诉，称空袭是“挑衅和无端的”。

“没有什么能够证明对一个主权国家使用武力和进行攻击是正当行为，侵略者必须对其行为引发的任何后果负责。这种行为应该受到责备，而且不合法，因其威胁到地区和国际和平与安全。”Khazaee写道。（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

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