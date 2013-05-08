土耳其谴责以色列对叙利亚发动空袭

澳洲股市：收在两年新高，油价上涨推高能源类股
路透4月11日 - 澳洲股市周二收在两年新高，因全球油价上涨继续推高能源类股。 澳股S&P/ASX 200指数收升0.3%或16.416点，报5,929.3点。 该指数周一上涨0.9%。 美国原油周二连续第六日上涨，触及五周高位，受益于美国对叙利亚发动导弹袭击后的紧张局势，以及利比亚最大油田关闭。
(本文由路透中文网编译提供)
路透安卡拉5月7日 - 土耳其总理埃尔多安（Tayyip Erdogan）周二谴责以色列空袭大马士革附近的目标，称空袭给了叙利亚政府掩盖杀戮的机会。
“以色列对大马士革发动的空袭完全不可接受。没有根据和借口可以用来原谅这种行动。”埃尔多安在其所在执政党的议会会议上说道。
“空袭是向阿萨德及非法的叙利亚政府拱手递上机会。利用以色列袭击作为借口，阿萨德试图掩盖在巴尼亚斯（Banias）的大屠杀。”巴尼亚斯是叙利亚港口城市，反对派活动人士称，周末叙利亚政府军至少在那里杀害了62人。
以色列官员称，周五和周日的空袭无意于影响叙利亚内战，只是为了阻止黎巴嫩真主党武装获得伊朗导弹。
伊朗驻联合国代表Mohammad Khazaee向联合国提出控诉，称空袭是“挑衅和无端的”。
“没有什么能够证明对一个主权国家使用武力和进行攻击是正当行为，侵略者必须对其行为引发的任何后果负责。这种行为应该受到责备，而且不合法，因其威胁到地区和国际和平与安全。”Khazaee写道。(完)
编译：李富强 发稿：王凤昌
路透4月11日 - 澳洲股市周二收在两年新高，因全球油价上涨继续推高能源类股。 澳股S&P/ASX 200指数收升0.3%或16.416点，报5,929.3点。 该指数周一上涨0.9%。 美国原油周二连续第六日上涨，触及五周高位，受益于美国对叙利亚发动导弹袭击后的紧张局势，以及利比亚最大油田关闭。
路透东京4月11日 - 日本公债价格周二小涨，因围绕朝鲜(北韩)和叙利亚的地缘政治紧张形势加剧，加上法国总统大选不确定再起，促使资金涌入避险的债券。 日本10年期公债收益率(殖利率) 降至0.040%，为1月中以来最低水准，较上日收盘跌0.5个基点。 20年期公债收益率 跌1个基点至0.610%，为1月底以来最低；五年期公债收益率 跌0.5个基点至负0.160%，追平今年以来低位。 随着美国一海军打击群前往朝鲜半岛附近的西太平洋海域以展示军力，地缘政治担忧加剧，导致全球债券收益率下跌。之前美国对叙利亚一个空军基地发动了导弹袭击。 中国和韩国周一同意，如果朝鲜(北韩)实行核试验或试射远程弹道导弹，将对该国实施更严厉的制裁。 在法国，民调显示左翼阵线候选人梅朗雄(Jean-Luc Melenchon)支持率大涨，令该国大选形势更加复杂，这导致法国公债和可比德债的收益率之差扩大。 指标10年期日本公债期货
路透台北4月11日 - 台湾证券交易所周二资料显示，外资及陆资在台股卖超4.47亿台币 ，连四个交易日卖超共计64.31亿台币；上交易日修正后为卖超11.71亿台币。 三大法人今日合计卖超20.14亿台币，上交易日修正后为卖超8.27亿台币。 以下为本月以来每日三大法人的买卖超纪录(单位为亿台币，r为修正后数字)： 日期 外资及陆资 三大法人合计 4/11 -4.47 -20.14 4/10 -11.71r -8.27r 4/7 -44.87 -46.99r 4/6 -3.25r -8.61r 4/5 +114.64r +136.15r 本月累计 +50.33 +52.13 2017 3月 +703.58r +630.09r