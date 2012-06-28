土耳其军车队前往叙利亚边境--报导

台湾自17日起家禽禁宰运七天 因禽流感疫情恐扩大
路透台北2月17日 - 禽流感疫情恐扩大，台湾农委会宣布17日零时起至24日上午零时为止，家禽禁止移动七天，同时自17日中午12时起至2月24日中午12时止，家禽屠宰场也休宰七天。
路透安卡拉6月28日电---土耳其媒体周四报导称，一支由30辆军车组成的车队已从土耳其海岸小镇、位於哈塔伊省（Hatay）的Iskenderun出发，前往50公里开外的叙利亚边境地区，其中一些车辆上装有导弹发射台。
土耳其国家新闻机构--安纳托利亚（Anatolia）新闻社称，还向土耳其与叙利亚接壤的边界地区Sanliurfa运送了装甲车。该省是紧邻叙利亚的咽喉之地。
该新闻社称，有报导称这些军车将沿边界部署。有些军车已分开开往哈塔伊省边陲小镇Reyhanli的一个部队驻地。
就在几天前，叙利亚击落一架土耳其军事侦察机。此事引起土耳其的严厉指责，该国称叙利亚此举将受到惩罚。（完）编译：侯雪苹 发稿：王燕焜路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透台北2月17日 - 禽流感疫情恐扩大，台湾农委会宣布17日零时起至24日上午零时为止，家禽禁止移动七天，同时自17日中午12时起至2月24日中午12时止，家禽屠宰场也休宰七天。
“我认为...我们无法在未来24个月内就英国退欧安排达成一致、以及(确立)英国与欧洲大陆间的全面关系，”他在一次会议的间隙发表讲话指出。
路透巴黎2月16日 - 法国保守派总统候选人菲永麻烦不断，周四金融检察官决定寻求对其妻子吃空饷的丑闻开展一项调查。而极右翼民族阵线主席玛琳娜.勒庞(Marine Le Pen)的民调支持率则上升。