土耳其军车队前往叙利亚边境--报导

路透安卡拉6月28日电---土耳其媒体周四报导称，一支由30辆军车组成的车队已从土耳其海岸小镇、位於哈塔伊省（Hatay）的Iskenderun出发，前往50公里开外的叙利亚边境地区，其中一些车辆上装有导弹发射台。

土耳其国家新闻机构--安纳托利亚（Anatolia）新闻社称，还向土耳其与叙利亚接壤的边界地区Sanliurfa运送了装甲车。该省是紧邻叙利亚的咽喉之地。

该新闻社称，有报导称这些军车将沿边界部署。有些军车已分开开往哈塔伊省边陲小镇Reyhanli的一个部队驻地。

就在几天前，叙利亚击落一架土耳其军事侦察机。此事引起土耳其的严厉指责，该国称叙利亚此举将受到惩罚。（完）编译：侯雪苹 发稿：王燕焜路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。