土耳其就击落战机事件寻求北约支持

韩国特别检察官称获得对三星领导人李在镕的更多不利证据
路透首尔2月15日 - 韩国特别检察官办公室周三称，在决定申请对三星集团领导人李在镕的逮捕令之前，该办公室已增加对他的指控，包括隐藏犯罪所得。
路透安卡拉6月26日电（记者 Jon Hemming）---土耳其在周二召开的特别会议上，将寻求获得北约盟友的支持。叙利亚军队上周击落一架土耳其战机，叙方称是为了自卫目的，但土方认为这是叙利亚的“侵略行为”。
这是北约组织在成立63年以来第二次根据宪章第四条召开会议，该条款规定当北约成员国认为其领土完整、政治独立或安全遭遇威胁时，将召开磋商会议。
叙利亚称其军队在土耳其F-4战机飞入叙利亚沿海上空後别无选择只能开火，土耳其驳斥了叙方这种说法。
土耳其在写给联合国安理会的信中谴责了“叙利亚当局威胁土耳其国家安全的敌对行为”，称这起事件构成了“对该地区和平与安全的严重威胁”。
土耳其副总理阿林克(Bulent Arinc)在记者会上表示，叙利亚的行为“不会逃脱惩罚”。
欧盟各国外长周一呼吁土耳其保持克制，称欧盟将对叙利亚总统阿萨德施压。
“那架飞机在叙利亚空域忽隐忽现，飞行高度为100米，距离叙利亚海岸约1-2公里，”叙利亚外交部发言人马克迪希(Jihad Makdissi)在大马士革召开的记者会上表示，“我们必须立即采取行动，即便那是叙利亚的飞机，我们也会将其击落。”
叙利亚警告土耳其和北约切勿发动报复行动。
北约上次仅有的一次根据宪章第四条召开会议是在2003年，讨论伊拉克战争，当时也是应土耳其的要求。（完）
编译：王凤昌 发稿：程芳
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透首尔2月15日 - 韩国特别检察官办公室周三称，在决定申请对三星集团领导人李在镕的逮捕令之前，该办公室已增加对他的指控，包括隐藏犯罪所得。
路透首尔2月15日 - 据听过韩国情报机构报告的国会议员称，情报机构周三表示，朝鲜领导人金正恩同父异母的兄弟金正男是被两名疑似朝鲜女特工毒死的。
路透北京2月15日 - 福建省厦门市中级人民法院微博周三宣布，河北省委原书记周本顺因受贿罪被判处有期徒刑15年，并处没收个人财产200万元人民币；对周本顺受贿所得财物及其孳息予以追缴，上缴国库。