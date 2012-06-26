土耳其就击落战机事件寻求北约支持

路透安卡拉6月26日电（记者 Jon Hemming）---土耳其在周二召开的特别会议上，将寻求获得北约盟友的支持。叙利亚军队上周击落一架土耳其战机，叙方称是为了自卫目的，但土方认为这是叙利亚的“侵略行为”。

这是北约组织在成立63年以来第二次根据宪章第四条召开会议，该条款规定当北约成员国认为其领土完整、政治独立或安全遭遇威胁时，将召开磋商会议。

叙利亚称其军队在土耳其F-4战机飞入叙利亚沿海上空後别无选择只能开火，土耳其驳斥了叙方这种说法。

土耳其在写给联合国安理会的信中谴责了“叙利亚当局威胁土耳其国家安全的敌对行为”，称这起事件构成了“对该地区和平与安全的严重威胁”。

土耳其副总理阿林克(Bulent Arinc)在记者会上表示，叙利亚的行为“不会逃脱惩罚”。

欧盟各国外长周一呼吁土耳其保持克制，称欧盟将对叙利亚总统阿萨德施压。

“那架飞机在叙利亚空域忽隐忽现，飞行高度为100米，距离叙利亚海岸约1-2公里，”叙利亚外交部发言人马克迪希(Jihad Makdissi)在大马士革召开的记者会上表示，“我们必须立即采取行动，即便那是叙利亚的飞机，我们也会将其击落。”

叙利亚警告土耳其和北约切勿发动报复行动。

北约上次仅有的一次根据宪章第四条召开会议是在2003年，讨论伊拉克战争，当时也是应土耳其的要求。（完）

编译：王凤昌 发稿：程芳

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