土耳其拦截叙利亚客机 怀疑载有军用物资

土耳其拦截的一架叙利亚客机10月10日降落在安卡拉Esenboga机场。 REUTERS/Cem Oksuz/Anadolu Agency

路透伊斯坦布尔10月10日电（记者 Nick Tattersall/Ece Toksabay）---土耳其周三出动战斗机拦截了一架叙利亚客机，称怀疑机上载有俄罗斯武器装备。土耳其军方首脑还警告称，若叙利亚炮火继续落入本国境内，土耳其将会更有力的回应。

据土耳其国家电视台报导，这架飞往大马士革的空客A-320飞机在土耳其战斗机的引领下，迫降到安卡拉机场，机上载有30多名乘客，土耳其总参谋长在几小时前表示，如果来自叙利亚的炮火继续落入土耳其境内，该国军队将作出更有力的回应。

土耳其外交部长达武特奥卢（Ahmet Davutoglu）称：“我们决定控制向残酷屠杀平民的政府的武器运送，在我们的领空进行此类武器运送让人无法接受。”

“今日我们接到情报称，这架飞机上载有不符合民航规定的货物，”正在访问的雅典的他在说道，土耳其电视台对达武特奥卢的讲话进行了直播。

达武特奥卢晚些时候对记者称，土耳其当局查封飞机上载有的一些货物後，已允许飞机及机上乘客继续飞往大马士革。

他指出，土耳其在权利范围内调查这架怀疑载有军用物资的飞机，但拒绝透露所查封货物的详情。

这架飞机是从俄罗斯起飞的。据俄罗斯国际文传电讯社（Interfax）报导，俄罗斯Vnukovo机场发言人称，“每周有一班从莫斯科飞往大马士革的叙利亚民航航班。这架飞机起飞时正常，未出现故障。”（完）

编译：侯雪苹 发稿：王燕焜

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