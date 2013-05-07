土耳其在与叙利亚边境附近举行军演

路透安卡拉5月6日 - 土耳其军队周一在与叙利亚边境附近开始为期10天的演习，检验军队应战以及与政府各部门协调的能力。此次演习地点是距离叙利亚边境约100公里的一处北约空军基地。

土耳其军队总参谋部在声明中称：“（此次演习）将检验联合行动能力，检验各部、公共机构以及军队在动员以及作战方面的协调。”

土耳其目前接纳了近40万来自叙利亚的难民，该国政府严厉批评阿萨德政权，并在边境部署战机，因不时有来自叙利亚的炮弹落入土耳其境内。

上周发生在两国边境的一次冲突中，一名土耳其边境卫兵遇害，另有六人受伤。

土耳其专家同时还在该国医院采集叙利亚伤亡者的血样，以判断这些人是否遭到了化学武器伤害。（完）

编译：朱淑珍 发稿：王凤昌

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