土耳其在土叙边境坦克演习--报导

路透伊斯坦布尔8月1日电---媒体报导称，土耳其军方周三在叙利亚边境附近进行坦克演习。这凸显出，随着叙利亚冲突扩大，土耳其对其边境安全越发担忧。

随着叙利亚暴力活动增多，土耳其已在土叙边境地区进行了一系列军事部署。上述演习报导无法立即获得证实。

Dogan通讯社报导称，土耳其马尔丁第70机械化旅（Mardin 70th Mechanised Brigade）的约25辆坦克参加了演习，指挥官坐镇距叙利亚边境仅两公里的马尔丁省Nusaybin区监督演习。（完）

编译：侯雪苹 发稿：张家伟

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