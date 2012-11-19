荷兰与德国或向土耳其部署爱国者导弹--报导

路透阿姆斯特丹11月18日电---荷兰媒体ANP周日引述荷兰国防部长的话报导称，荷兰和德国可能向北约盟国土耳其部署爱国者导弹，帮助土耳其保卫与叙利亚的边境。

土耳其曾表示，已经加强与北约盟国的对话，商讨如何加强该国与叙利亚长达900公里的边境线安全，此前来自叙利亚的炮弹落在了土耳其境内。

“北约有其存在的意义，”ANP引述荷兰国防部长Jeanine Hennis-Plasschaert的话报导称。

荷兰国防部发言人表示：“土耳其并未提出请求，不过欧洲只有荷兰和德国拥有爱国者导弹。”

ANP称，荷兰国防部长上周与德国国防部长探讨了对爱国者导弹的可能部署。

德国国防部发言人周六指出，北约会考虑土耳其提出的任何请求，并确认美国、荷兰和德国拥有可供部署的爱国者导弹。

德国《南德意志报》（Sueddeutsche Zeitung）周六报导，土耳其将於周一正式要求北约在该国与叙利亚的边境部署导弹，因对叙利亚内战扩散的担忧上升。（完）

编译：李富强 发稿：张家伟

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