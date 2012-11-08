土耳其将请求北约在土叙边境部署爱国者导弹--外交官

路透安卡拉11月7日电（记者 Jonathon Burch）---土耳其外交部一位高官周三称，土耳其很快将正式请求北约（NATO）在其与叙利亚的边境部署爱国者导弹（Patriot），以防叙利亚的暴力冲突蔓延。

若上述请求获准，将意味着土叙这两个昔日亲密盟友的关系进一步恶化，导致更多武器流入这个本已高度紧张的地区。

周三，英国对叙利亚问题的立场似乎变得更为强硬。英国外交大臣黑格（William Hague）称，已下令英国外交官与叙利亚反抗力量直接对话。在此之前，英国的立场是只与叙利亚反对派的政治代表接触。

叙利亚危机导致中东地区更加动荡不安，给刚竞选连任的美国总统奥巴马带来了一个最大的外交政策挑战。

土耳其外交部一位高官周三对路透称，土耳其政府将“紧急请求”北约部署爱国者地对空导弹，以保护土耳其长达910公里的边界线。

该官员称，土耳其面临来自叙利亚的潜在导弹威胁，有权采取措施对抗这种威胁。他没有透露进一步的详情。

叙利亚反对派周四将召开会议商讨组建新平民组织的事宜，新组织将由50位成员组织，会为叙利亚选出一个临时政府，协调反抗力量的军事组织。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王凤昌

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