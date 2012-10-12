土耳其称被扣叙客机载有俄罗斯军火

路透伊斯坦布尔10月11日电（记者 Nick Tattersall）---土耳其总理埃尔多安周四称，稍早被扣留在安卡拉的叙利亚客机上载有运给叙利亚政府军的俄罗斯军需品。

叙利亚政府称该客机运载的是合法货物，并将土方的行为描述为“空中劫持”。俄罗斯政府也指责土耳其，称後者周三晚拦截该客机的行为危及机上俄罗斯乘客的生命安全。

土耳其对叙利亚客机的扣留，是土耳其政府对叙利亚危机立场日益坚定的另一迹象。土耳其参谋长周三警告称，如果叙利亚炮弹继续落入土耳其境内，土耳其军队将给予更激烈还击。

“这是来自俄罗斯类似我们机械与化学工业公司的机构的军需品，它们当时被送往叙利亚国防部，”埃尔多安在新闻发布会上表示。

莫斯科乌努科沃（Vnukovo）机场一名女发言人对俄塔社（Itar-Tass）表示，机上所有物品均已通关，并接受了安检，没有违禁物品。

针对埃尔多安的言辞，俄罗斯外交部态度引用了上述发言人的说法，并拒绝进一步评论。

俄罗斯武器出口机构称，机上并无该公司出口的物品。俄罗斯国际文传电讯社（Interfax） 援引该国一名外交官的话称，土耳其扣留的货物并非来自俄罗斯。

叙利亚阿拉伯航空公司（Syrian Arab Airlines）负责人Ghaida Abdulatif在大马士革表示，被扣留客机上运载的是民用电气设备。（完）

编译：张家伟 发稿：王燕焜

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。