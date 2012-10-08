土耳其炮击叙利亚 还击叙利亚炮火

马来西亚警方搜捕金正男谋杀案中的四名朝鲜嫌疑人
马来西亚警方在周五逮捕了一名与此事有关的朝鲜男子。同时，还有一名越南妇女和一名印尼妇女被捕。一名马来西亚男子被要求协助调查。
路透伊斯坦布尔10月7日电---土耳其周日向叙利亚境内开火，因之前一枚来自叙利亚的炮弹落在土耳其境内。这已是土耳其连续第五日对来自叙利亚的炮火还击。
据土耳其Dogan通讯社报导，之前有叙利亚炮弹落到土耳其阿克恰卡莱镇。
土耳其曾经是叙利亚总统阿萨德盟友，但在阿萨德暴力镇压国内骚乱後，土耳其改变立场。
土耳其总理埃尔多安表态称，土耳其不希望战争，但警告叙利亚不要考验其决心。
埃尔多安周日称：“你必须时刻做好必要时战争的准备。如果你不做好这样的准备，你就不是个国家。”
“我们的祖先是怎麽说的？‘想要和平，就要准备好战争’。”
叙利亚政府曾表示，其炮火落到土耳其纯属意外。（完）
编译：朱淑珍 发稿：张家伟
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