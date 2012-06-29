叙反对派称叙坦克在土耳其边境集结

韩国检方增加对三星集团领导人李在镕的起诉指控
路透首尔2月17日 - 韩国特别检察官办公室表示，三星集团领导人李在镕除了先前涉嫌行贿的罪名，检方计划增加更多起诉指控。李在镕之前已被指控在政府2015年支持三星两家关联公司合并案中涉嫌行贿。
路透安塔基亚6月29日电--叙利亚反对派“自由叙利亚军”将领周五称，叙利亚政府部队在接近与土耳其边境的Aleppo集结了约170辆坦克，但尚无独立渠道对此加以证实。
军事高层委员会（Higher Military Council）负责人谢赫（Mustafa al-Sheikh）将军称，政府军在Aleppo市东北部Musalmieh村庄附近的步兵学校集结了坦克，Aleppo市距离土耳其边境约30公里。军事高层委员会由脱离该国政府军的高级军官组成。
谢赫接受路透电话采访时表示，“这些坦克目前在步兵学校。他们要麽是准备向边界行进，对抗土耳其部署的军力，要麽就是准备袭击Aleppo周边的（叙利亚）反抗城镇和村庄。”
土耳其周四在与叙利亚边境部署防空武器，之前叙利亚曾击落一架土耳其战机。（完）
编译：程芳 发稿：朱淑珍
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路透首尔2月17日 - 韩国特别检察官办公室表示，三星集团领导人李在镕除了先前涉嫌行贿的罪名，检方计划增加更多起诉指控。李在镕之前已被指控在政府2015年支持三星两家关联公司合并案中涉嫌行贿。
路透台北2月17日 - 禽流感疫情恐扩大，台湾农委会宣布17日零时起至24日上午零时为止，家禽禁止移动七天，同时自17日中午12时起至2月24日中午12时止，家禽屠宰场也休宰七天。
“我认为...我们无法在未来24个月内就英国退欧安排达成一致、以及(确立)英国与欧洲大陆间的全面关系，”他在一次会议的间隙发表讲话指出。